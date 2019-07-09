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Четыре человека пострадали в массовой аварии под Алматы

Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото : zakon.kz9 июля 2019, 10:09

На Кульджинской трассе произошло ДТП с участием трех авто, передает Zakon.kz.

Авария случилась около поселка Гульдала. Автомобиль Toyota Ipsum двигался в сторону Алматы. Водитель, с его слов, увидел, как впереди Lada Granta плавно выезжает на полосу встречного движения - прямо на него. Произошло сильное столкновение, от которого минивен закрутило и отбросило в попутную Mazda 626. А Lada отбросило обратно. У нее оторвало двигатель, который отлетел на встречку.

Водитель Toyota Ipsum утверждает, что у Lada скорость была около 100 км/ч. Он предположил, что управлявший автомобилем мужчина уснул.

В результате аварии пострадали четыре человека, которых госпитализировали: жена водителя минивена, пассажир Mazda, водитель и пассажир Lada.

На место прибыли сотрудники полиции. Им предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.


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