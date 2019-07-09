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Участки улиц, где небезопасно парковать машины, названы в Алматы

Завтра утром на этих участках будут проводиться гидравлические испытания теплосетей.

Фото : smolensk-i.ru9 июля 2019, 10:14

Алматинцам рекомендовано не парковать авто в местах проведения испытания теплосетей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как отмечено в сообщении, испытания тепловых сетей будут проводиться с 5 до 8 часов утра 10 июля 2019 года вдоль улиц Яблочкова – Азовская – Рыскулова – Серикова – Ратушного – Ангарская – БАК – Момышулы – Ак Кайнар – Монке Би – Боралдай. В этот период времени жителям мегаполиса необходимо временно воздержаться от парковки автомобилей на этих городских участках.

- Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации – выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефонам: 378-06-65 или 109. Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено, – указано в сообщении компании.

В пресс-службе добавили, что гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для оценки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов.


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