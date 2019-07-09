Две улицы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с проведением дорожно - ремонтных работ по пр. Дулати участок от экологического поста до ул. Сапар Жолы будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Так, с 9 июля по 10 июля участок будет перекрыт с 22:00 до 8:00 утра

С 10 июля по 11 июля - с 22:00 до 8:00 утра

С 11 июля по 12 июля - с 22:00 до 8:00 утра

С 12 июля по 13 июля - с 22:00 до 8:00 утра





Кроме того, на проспекте Абылай хана участок от ул.Кабанбай батыра до ул. Богенбай батыра будет перекрыт с 9 июля 22:00 до 10 июля 06:00.

С 10 июля 22:00 до 11 июля 06:00 перектроют участок от ул. Богенбай батыра до ул.Толе би.





Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

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