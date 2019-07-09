Пятерых полицейских осудили за коррупционные преступления

Они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции.

На минувшей неделе суды вынесли обвинительные приговоры в отношении сотрудников полиции, занимавших различные должности в регионах республики. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

Так, приговором Октябрьского районного суда Караганды осужден к штрафу командир роты полка дорожно-патрульной полиции майор полиции Каскин М., который получил взятку от частного лица за общее покровительство и беспрепятственный проезд грузовых автотранспортных средств

Приговором суда № 2 Костаная по фактам превышения власти и получения взяток от подчиненных сотрудников за общее покровительство, осужден к штрафу в размере 15 млн тенге начальник отделения МПС отдела полиции Жетикары майор полиции Искаков К.

- Этим же судом за превышение власти путем оказания покровительства преступной деятельности лиц, занимавшихся сводничеством, осуждены к 5 годам лишения свободы оперуполномоченные Управления по борьбе с организованной преступностью областного Департамента полиции майор полиции Ерболулы М. и капитан полиции Саков А., - рассказали в агентстве.

Кроме того, приговором суда № 2 Усть-Каменогорска осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге старший следователь Ульбинского отдела полиции Алканов Д., который получил от подозреваемого взятку в сумме 250 тыс. тенге за увод от уголовной ответственности.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции.

Как отметили в агентстве, осужденным к штрафам судом установлены различные сроки для их уплаты и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

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