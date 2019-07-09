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Чего не хватает предприятиям для развития экономики простых вещей, рассказал Касымбек

Бизнесом поднимаются вопросы по снижению высокой процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств для проектов в сфере АПК.

Фото : BNews.kz9 июля 2019, 12:00

На заседании правительства РК заместитель премьер-министра Женис Касымбек рассказал о текущей реализации Программы льготного кредитования по направлению "экономика простых вещей", передает корреспондент Zakon.kz.

- На данный момент в работе Проектного офиса находится около 1500 проектов бизнеса на сумму более 1 трлн тенге, что составляет около 30% от всех потенциальных участников по республике. Из них 92 проекта на 41 млрд тенге одобрены, 166 проектов на сумму более 280 млрд тенге находятся на рассмотрении в банках. Наиболее активными регионами являются Акмолинская, Мангистауская и Павлодарская области, а также Алматы. В качестве критериев активности рассматриваются количественные и суммарные показатели освоения, - сказал он.

По данным критериям, как добавил Касымбек, наименее активными являются Нур-Султан, Атырауская, Костанайская и Западно-Казахстанская области.

- Отмечаю о необходимости данным регионам усилить работу по сопровождению проектов. В разрезе банков наибольшая активность прослеживается в Банке Центр Кредит, Народном банке и Нурбанке. На эффективную реализацию Программы существенное влияние оказало принятие первого пакета поправок, предусматривающего гарантирование недостающей залоговой базы, увеличение финансирования оборотных средств и включение новых товаров для кредитования. В частности, только за последний месяц количество одобренных проектов увеличилось более чем в 2 раза, - сообщил он.

Основные прокредитованные проекты представляют сферы пищевой, услуг, АПК и легкой промышленности. Из 92-х одобренных проектов 29 предусматривают создание новых производств, 63 - расширение действующего производства. Реализация данных одобренных проектов позволит создать порядка 2 тысяч рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 6,6 млрд тенге.

- В свою очередь необходимо отметить, что 80% проектов бизнеса находятся на стадии разработки бизнес-плана либо сбора документации и не внесены в банки второго уровня для рассмотрения. Для решения указанной проблемы и обеспечения массового участия бизнеса в Программе во всех 17 регионах созданы Службы кредитных консультантов на базе действующих Центров обслуживания предпринимателей; в составы Региональных проектных офисов включены заместители акимов областей в качестве сопредседателей. Постановление правительства по второму пакету поправок принято 28 июня, - пояснил заместитель главы кабмина.

По его словам, принятие данного постановления позволит оказать поддержку около 440 проектам бизнеса на сумму 162 млрд тенге. От реализации данных проектов ожидается создание более 5 тысяч рабочих мест и рост поступления налоговых выплат на сумму 3,5 млрд тенге.

- Вместе с тем по сравнению с другими программами в сфере обрабатывающей промышленности и АПК Программа льготного кредитования имеет ряд недостатков.

В частности, бизнесом поднимаются вопросы по расширению перечня ОКЭД (Общий классификатор экономической деятельности) и снижению высокой процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств для проектов в сфере АПК. На базе Проектного офиса разработаны соответствующие предложения, которые активно поддерживаются регионами, бизнесом и банками, - указал он.

В связи с этим требуется увеличение размера субсидирования по кредитам на оборотные средства для проектов АПК.

- В соответствии с действующими условиями Программы с учетом госсубсидий (5%), субъект АПК получает кредит под 10%, что является для бизнеса высокой и непривлекательной ставкой по сравнению с другими программами. Увеличение размера субсидирования позволит реализовать  87 проектов на сумму 12 млрд тенге, которые создадут более 750 рабочих мест, - пояснил Касымбек.

В то же время необходимо расширение перечня ОКЭД для льготного кредитования.

- Банками второго уровня и бизнесом предлагается включить в Программу порядка 48 ОКЭД для предоставления льготного кредитования. Основные товары представляют сферу обрабатывающей промышленности - 27 ОКЭД и сферу услуг - 17 ОКЭД, - отметил он.

Заместитель премьер-министра обратился к главе правительства с просьбой дать поручений госорганам. Так, МНЭ следует ускорить опубликование постановления правительства по второму пакету изменений в Программу льготного кредитования; МНЭ, МСХ, МИИР, Нацбанку совместно с НПП "Атамекен", АО "НУХ "Байтерек" в недельный срок рассмотреть предложения по внесению изменений в Программу и внести в канцелярию премьер-министра согласованную позицию; МСХ, МФ, МНЭ проработать выделение дополнительных средств для увеличения субсидии на пополнение оборотных средств для АПК; АО "НУХ "Байтерек" совместно с банками второго уровня по одобренным проектам бизнеса обеспечить перезаключение договоров субсидирования.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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