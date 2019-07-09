79-летний дедушка с катетером пропал в Алматы

Он ушел из больницы 2 июля.

О пропаже 79-летнего мужчины сообщают волонтеры Алматы "LIDER.KZ", передает Zakon.kz.

- 2 июля из 7-ой городской больницы в Калкамане ушел в неизвестном направлении Семченко Виктор Павлович. Его рост 160 см, короткая стрижка. Проблемы с памятью из-за болезни, подключен катетер для сбора жидкости в легких, - отмечается в сообщении.

Также сообщается о поиске еще одного дедушки.

7 июля из дома вышел Жантлесов Аргынбек и не вернулся. Дезориентирован. Страдает болезнью Альцгеймера.

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