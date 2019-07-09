Полицейские в Талдыкоргане не дали мужчине изрезать себя ножом

По факту попытки суицида проводится соответствующая проверка.

В Талдыкоргане мужчина хотел покончить с собой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

8 июля в дежурную часть полиции Талдыкоргана поступило сообщение, что в одном из городских общежитий 33-летний мужчина хочет покончить жизнь самоубийством.

Первыми на место происшествия прибыли участковые инспекторы Алмас Акишев и Берик Искаков с командиром подполковником полиции Маратом Абилхамитовым. Им удалось предотвратить суицид.

- Мужчина держал в руках кухонный нож и зажигалку в опасной близости от газового баллона. Полицейские успели выбить из рук мужчины зажигалку. Но он все же успел нанести себе несколько ножевых ранений в руку и шею. Вызвав скорою помощь полицейские своевременно передали раненного медикам и помогли его госпитализировать в ближайшую больницу. Сейчас здоровье потерпевшего не вызывает угрозы, он находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что потерпевший состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере и живет с семьей в одной из комнат так называемого "Дома молодежи" - временного общежития для бывших воспитанников детских домов. По факту попытки суицида проводится соответствующая проверка.

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