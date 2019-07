Казахстанский композитор выступит с концертами в двух столицах России

Композитор создает свои произведения в направлении неоклассика, где приятное слуху классическое звучание разбавляется элементами джаза, электронной музыки.

Талантливый казахстанский пианист и композитор Алим Заиров готовится к двум концертам в крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге. О подготовке к выступлениям и своем творчестве музыкант рассказал Zakon.kz.

На обоих концертах в России наш соотечественник выступит в первом отделении. Во втором же свое исполнительское искусство продемонстрирует японский композиторский тандем Такахиро Кидо и Юки Мурата в сопровождении струнной секции.

- Буду исполнять пару новых произведений, но не забуду и о полюбившихся публике вещах, которые исполнял ранее на алматинских концертах. Мое выступление будет состоять из двух частей - соло фортепиано и дуэт с виолончелью, - рассказал Алим Заиров.

Выпускник КазНАИ имени Жургенова по классу джазового фортепиано известен прежде всего созданием саундтреков к фильмам "Шлагбаум", "Дорога к матери", "Районы". "Она" и других. Параллельно он выпускает собственные альбомы. Первый из них - "Renovazzio" - вышел в начале 2014 года. Спустя 3 года композитор выпустил второй альбом "Now", состоящий из 8 треков.

- Я не ограничиваю свое творчество какими-то рамками. Да, создание музыки к кинофильмам - это совместная работа с режиссером. Мы ищем звучание, отталкиваемся от направления, по которому будет развиваться сюжет фильма. То есть выстраиваем мелодику, исходя из композиции киноленты. Несмотря на это, здесь немало свободы творчества", - говорит Алим Заиров.

Композитор создает свои произведения в направлении неоклассика, где приятное слуху классическое звучание разбавляется элементами джаза, электронной музыки. Этот музыкальный язык Алим Заиров выбрал сразу, как только окончил учебу. Однажды он услышал произведения столпов неоклассической сцены Макса Рихтера, Олафура Арнальдса, Нильса Фрама и понял, что такая музыка близка его мировоззрению. К слову, профессионалы недолюбливают творчество Нильса Фрама и не менее известного Олафура Арнальдса, считают его несколько наивным и "попсовым".

Музыка Алима Заирова, несмотря на жанр, раскрывает его как человека с большим чувственным сердцем. Его сочинения из нового альбома полны романтики, пропитаны чувством любви, ностальгии, светлой грусти, будто автор, укутавшись суровой зимой в одеяло, вспоминает теплые красочные сентябрьские дни. Как кинокомпозитор Алим Заиров не может обойтись без программности своих треков. То есть это не абстрактные "страдания" или "песнь о несчастной любви", а вполне конкретные пейзажи, символы, основываясь на которые композитор развивает романтическую тему восхищения красками природы. Например, сад в свете Луны ("Moon Garden"), твои удаляющиеся шаги ("Leave your footsteps"), песочные часы ("Hourglass"), мой маленький снежный ангел ("My little snow angel").

В своих произведениях Алим Заиров обязательно рисует в воображении слушателя те или иные образы. У каждого будет своя картинка: одни представят, как капли росы падают на листву после кратковременного дождя, другие вспомнят свое счастливое первое свидание, третьи – вкусный ужин или душевную беседу в компании хороших друзей.

Альберт Ахметов

