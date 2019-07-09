Осужденная Толыбаева по делу об убийстве Тена вернется в колонию

Жанар Толыбаева родила мальчика шестого марта.

Кассационная коллегия Верховного суда Казахстана удовлетворила протест генерального прокурора, который выступил за возвращение в колонию осужденной по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаевой и отмену решения суда Алматы о том, что она будет отбывать срок в колонии-поселении в связи с рождением у нее ребенка, передает Sputnik.

В марте 2019 года осужденная Толыбаева была переведена из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности.

Напомним, Жанар Толыбаева родила мальчика шестого марта. Отцом ребенка она считает Армана Кудайбергенова, который также проходил по делу об убийстве. Ее адвокат Амангельды Сариев просил отсрочить своей подзащитной исполнение наказания в связи с рождением ребенка.

Отметим, что Оксана Тен и ее адвокаты изначально были против отсрочки наказания Жанар Толыбаевой.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в Алматы. В дневное время в центре города фигуриста ранили ножом автоворы, которые хотели украсть зеркала с автомобиля фигуриста. 25-летний казахстанец потерял много крови и скончался в больнице.

На скамье подсудимых оказались трое — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Суд назначил Кудайбергенову и Киясову по 18 лет лишения свободы. Толыбаеву осудили на четыре года за недонесение о преступлении.

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