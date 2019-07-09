Куда казахстанцам не рекомендуют выезжать в отпуск

В первую очередь, это Мадагаскар.

Какие страны представляют опасность для казахстанских туристов, рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Есть страны, которые я действительно не рекомендовал бы нашим жителям. В первую очередь, это Мадагаскар. Там ежегодно регистрируется 1000 случаев легочной чумы. Также поменьше рекомендовал бы ездить в Бразилию. Там и лихорадка Денге, и Эбола и желтая лихорадка. Вот в этих двух странах на сегодня наибольший риск, - сказал Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, основная причина в том, что местное население этих стран привито от желтой лихорадки, у нас в стране люди не прививаются, потому что небольшой контингент выезжает в данные страны риска.

- Но и уж точно я бы не рекомендовал выезжать в Демократическую Республику Конго и также на сегодня воздержаться от выезда в страны западного региона Африканского контингента. В Бразилию еще, конечно, если вы привьетесь от желтой лихорадки, примите меры, то еще можно. А вот в Мадагаскар и, в первую очередь, в Конго, я бы не рекомендовал ехать казахстанцам, - сказал Бекшин.

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