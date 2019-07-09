Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики РК
С сентября 2016 года занимала должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Постановлением Правительства РК Шаимова Айгуль Амантаева назначена на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, временно, на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Айгуль Шаимова родилась в 1979 году в с. Мариновка Целиноградской области. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре РК.
В 2013-2014 гг. занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.
В 2014-2016 гг. — руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В 2016 году — вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.
С сентября 2016 года занимала должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Была освобождена от должности 2 июля.
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