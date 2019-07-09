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В Нур-Султане объяснили нашествие комаров

Бекшин: Комары могут представлять опасность только в виде переносчиков инфекции.

Фото : National Geographic Россия9 июля 2019, 14:26

В Нур-Султане люди жалуются на нашествие комаров, с чем это связано прокомментировал главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Перед Днем города, как вы знаете, прошлись сильные грозовые дожди, которые смыли те препараты, которыми проводится обработка и естественно это повлияло на численность насекомых. Это, во-первых, - сказал на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

Во-вторых, по его словам, 9 июля утром аким города Алтай Кульгинов собрал районных акимов.

- В 2016 году по закону о разделении трансфертов республиканского и местных бюджетов финансирование по трансфертам с бюджета Министерства здравоохранения передано в бюджеты местным исполнительным органам, то есть акиматам. Поэтому акиматы организуют и контролируют теперь работу. Наше подразделение, вы знаете, они же на конкурсной основе привлекают различные частные организации, - сказал Бекшин.

По мнению Бешина, можно использовать и другие препараты или другие методы борьбы с насекомыми.

- Есть другие методики. Конечно же, нужно искать другие подходы, чтобы не зависеть от погоды. Наши комары не передают инфекционные заболевания, только аллергического характера, и создают дискомфорт в жилищных условиях, в быту и на отдыхе, - подчеркнул спикер.

Жандарбек Бекшин отметил также, что комары могут представлять опасность только в виде переносчиков инфекции.

- Его переносит анофелес (малярийный комар), есть определенные виды комаров, которые могут переносить возбудители малярии. Но вы знаете, что случаи малярии уже десятки лет в Казахстане не регистрируется, потому что проводится постоянный контроль. И они ежегодно подвергаются обработке, - добавил он.


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