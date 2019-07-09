Нелепая смерть. Женщина упала головой под колеса грузовика в Алматинской области

Она ехала на велосипеде и не справилась с управлением.

В Алматинской области произошло смертельное ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в пос. Туймебаева, по ул. Аптечной.

Женщина на велосипеде ехала по тротуару. На одном участке были люди, и она решила их объехать по дороге. Наехав на песок, женщина не справилась с велосипедом и упала на проезжую часть. В этот момент в попутном направлении мимо проезжал груженый стройматериалами грузовик. Велосипедистка упала головой под его задние колеса. После таких травм она не выжила.

Водитель грузовика рассказал, что проехал мимо женщины на велосипеде, а потом почувствовал, что наехал на что-то задними колесами. И потом уже увидел, что произошло.

Знакомые погибшей сообщили, что она ехала с отцом - тот был на машине, немного отстал. А когда догнал, то увидел, что произошло. По некоторой информации, у сына погибшей сегодня день рождения.

На месте ЧП работают дознаватели Алматинской области, которым предстоит выяснить все детали.

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