Глава областной Казпочты получил 250 тысяч тенге за трудоустройство
Расследование продолжается.
Фото : etoday.kz9 июля 2019, 14:49
Департаментом Республики Казахстан по противодействию коррупции Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем Жамбылского областного филиала АО "Казпочта", передает Zakon.kz.
Он подозревается в получении через начальника отдела взятки в сумме 250 тыс. тенге за решение вопроса о трудоустройстве частного лица.
- В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается, - говорится в сообщении.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.
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