Глава областной Казпочты получил 250 тысяч тенге за трудоустройство

Расследование продолжается.

Департаментом Республики Казахстан по противодействию коррупции Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем Жамбылского областного филиала АО "Казпочта", передает Zakon.kz.

Он подозревается в получении через начальника отдела взятки в сумме 250 тыс. тенге за решение вопроса о трудоустройстве частного лица.

- В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается, - говорится в сообщении.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

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