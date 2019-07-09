Горячую воду отключат в Наурызбайском и Медеуском районах Алматы

Работы проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к отопительному сезону.

Ряд зданий в Наурызбайском и Медеуском районах Алматы временно отключат от горячей воды, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Из-за плановых ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных "Премьера", "Областная больница" и "Еламан", будет временно приостановлена горячее водоснабжение ряда жилых домов и иных зданий, расположенных в контурах улиц:

- с 9 по 15 июля Атбасарская – Талгарский тракт – Бригадная – Демченко, Буровая – Рыскулова – Кульджинский тракт, а также на территории микрорайона "Атырау-1";

- с 9 по 30 июля Сураншы батыра – Белжайлау – Строительная – Жакыбаева.

Ремонтные работы котельного оборудования проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.

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