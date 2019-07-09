Борец с торговлей людьми выступал посредником между сводницей и клиентами

Он получил 5 лет в колонии-поселении.

В Костанае осуждены экс-полицейские, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Подсудимые обвинялись в том, что в период с 2017 – 2018 гг. оперуполномоченный группы по борьбе с торговлей людьми Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области капитан полиции C. неоднократно, вместе с коллегой Е., давал указания своднице: чтобы проститутки оказывали бесплатно интимные услуги другим людям.

- Приговором суда №2 Костаная Е. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 5 (пособничество), 362 ч.4 п.3 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК, и по совокупности правонарушений ему окончательно назначено наказание сроком 5 лет 2 месяца лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Этим же приговором С. признан невиновным и оправдан по обвинению в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 309 ч. 2 п. 1,2 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) УК РК, за отсутствием состава преступления, - сообщили в суде.

С. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 362 ч. 4 п. 3 УК РК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также он лишен специального звания – капитан полиции.

Приговор не вступил в законную силу.

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