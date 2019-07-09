Попавший в ДТП накануне свадьбы жених умер в больнице
19-летняя девушка, единственная выжившая из пассажиров, находится в больнице.
Жених, попавший с невестой в ДТП накануне свадьбы, скончался в больнице, передает Zakon.kz со ссылкой на "КН".
29 июня, около трех часов ночи, в Житикаре, на улице Ленина, недалеко от магазина "Шанс", автомобиль ВАЗ 2114 на скорости врезался в столб. В автомобиле находились 32-летний водитель, гражданин Республики Азербайджан, а также пассажиры, граждане РК – двое мужчин 21 и 23 лет и 19-летняя девушка. Все пассажиры в крайне тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Пассажиры - жених с невестой и родственник.
3 июля не стало 23-летнего парня, родственника девушки. Вчера, в 23 часа, не приходя в сознание, скончался жених.
19-летняя девушка, единственная выжившая из пассажиров, находится в больнице.
Относительно легко отделался сам водитель авто. У него была травма руки и сотрясение.
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