Кто может войти в Национальный совет общественного доверия при Президенте РК

По мнению политолога, главный вопрос заключается в том, как при оптимальной численности участников сделать из НСОД эффективный и работоспособный орган.

12 июня 2019 глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия (НСОД) при Президенте Республики Казахстан. В Совет войдут представители всего общества, включая молодежь. С тех пор прошел почти месяц, и если в первые дни поле опубликования указа главы государства казахстанцы активно обсуждали проект НСОД в соцсетях, делились впечатлениями и предлагали кандидатуры, то со временем их активность заметно пошла на убыль. О том, с чем связано подобное затишье, насколько важно для политической жизни страны создание подобной общественной площадки, кто должен войти в совет и какие вопросы он должен решать, в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждает политолог Данияр Ашимбаев.

- С чем, на ваш взгляд, связано то, что после столь бурного обсуждения в обществе создания НСОД сейчас этому вопросу уже не уделяется столь пристального внимания, и насколько важно для политической жизни страны создание подобной общественной площадки?

- Здесь, наверное, нужно отметить, что изначально речь не шла о том, что Совет будет создан сразу после указа Президента о его создании. В указе четко указано, что предварительно должны быть проведены консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования Совета и порядка его работы, а первое совещание НСОД должно состояться в августе этого года. То есть, после тщательного отбора кандидатур, которые должны в него войти. Поэтому сейчас казахстанцы видимо ждут, когда будет больше ясности по этому вопросу.

При этом нужно учесть, что опыт консультативно-совещательных органов при главе государства у нас достаточно большой, и их создавалось немало и в 90-е, и 2000-е годы. Какие-то из них реально работали, а другие были чисто формальными. Но надо понимать, что это такая прямая площадка для общения Президента с представителями гражданского общества – с партиями, НПО, экспертным сообществом, масс-медиа с целью донесения проблемных вопросов до главы государства. А главное – выработка конкретных предложений и механизмов. И нужно отметить, что сейчас накопилась масса вопросов и необходима реформа многих государственных институтов. Поэтому сейчас, прежде всего, нужно наладить обратную связь с населением и сделать госорганы более подотчетными, вручить, так сказать, бразды правления народу.

В тоже время создание такого Совета дает общественности и власти возможность обсуждения наболевших проблем, и можно разработать хороший и действенный механизм по их решению. Чем больше возможностей у гражданского общества в донесении проблемных вопросов до государства, допустим, в лице акима, министра, президента, тем больше реальных возможностей решить ту или иную проблему. Потому что зачастую мы видим, что государство варится в "собственном соку", пользуется собственным видением и зачастую даже не имеет реального представления о том, что творится на подведомственных территориях в разных отраслях.

Но с другой стороны есть опасения, что этот Совет может превратиться в подобие съезда народных депутатов, когда все высказывают свои проблемы, но никто не предлагает путей их решения. И мы уже проходили подобное. Вы, наверное, помните, как уже не раз создавались различные постоянно действующие совещания, национальные и государственные комиссии, но в итоге на выходе от их работы очень слабый "выхлоп" был. Поэтому здесь необходимо заранее все продумать, чтобы исключить повторение ситуации в будущем.

- Кто, на ваш взгляд, должен войти в этот совет?

- Это вопрос дискуссионный. С одной стороны мы имеем ряд устоявшихся площадок – допустим, гражданский форум, профсоюзы, какие-то общественные организации, но с другой стороны мы видим, что большинство из них неэффективны. Зачастую они включают в себя лишь какую-то определенную часть спектра, который как бы заранее оплачен, и от которого они в определенном смысле зависят. Поэтому при подобном подходе большие надежды на создание Совета возлагать сложно. На мой взгляд, на фоне растущей протестности в обществе, или допустим активной поляризации общественного мнения (что мы видим в последнее время), в Совет, прежде всего, должны войти, что называется, лидеры общественного мнения. Это не только те, кто очень активен в социальных сетях, но и представители официальных СМИ, различных НПО, политических партий, а главное – представители регионов. На мой взгляд, это очень важно, так как у нас есть определенные перекосы в региональном развитии, а потому в Совете должны быть эксперты из представителей регионов, готовые выдвинуть конкретные рекомендации по тем или иным вопросам.

- Не слишком ли много людей придется ввести в НСОД при подобном подходе?

- Действительно, таким образом, состав Совета можно расширять до бесконечности. И я бы, может быть, даже предложил разделить систему представления в НСОД по нескольким уровням. То есть создать постоянно действующий рабочий орган и рабочие группы по основным направлениям. Допустим по политическим институтам, по экономическим институтам, по социальной проблематике, по организации диалога, по прочим вопросам. Но создавать их по мере необходимости. Ведь даже когда первоначальный состав Совета будет укомплектован, по ходу работы непременно возникнут определенные изменения и коррективы.

Также нужно отметить, что на сегодняшний день мы видим, что определенная часть общественности воспринимает этот Совет как площадку, на которой будут обсуждаться условия капитуляции власти перед ними, а кто-то воспринимает это как место, где должны присутствовать "свадебные генералы", занявшие там места за определенные заслуги в прошлом. А третьи считают, что там должны быть собраны представители всех возможных спектров общественной и политической сферы, хотя как вы, наверное, сами понимаете, здесь речь может идти о сотнях людей.

Поэтому здесь главный вопрос в том, как при оптимальной численности участников сделать из НСОД эффективный и работоспособный орган. То есть из большого количества вариантов, которые сейчас обсуждаются, выбрать из нескольких десятков людей тех, кто может перерабатывать общественное мнение в конкретные рекомендации и пожелания, и отстаивать свою точку зрения. Но вместе с тем сделать так, чтобы эта структура не стала со временем "карманной".

- И как именно, на ваш взгляд, следует отбирать кандидатов?

- Конечно, можно запустить отбор кандидатов путем СМС-голосования, голосования в соцсетях или допустим руководствоваться решениями вступающих туда политических партий и общественно-политических движений. Но, я думаю, что какой бы состав Совета не был сформирован в итоге, удовлетворять абсолютно всех он в принципе не сможет. То есть, постоянно будут обиды, недовольство, недопонимание. Поэтому задача эта очень сложная сама по себе.

Но надо исходить из того, что диалоговая площадка нужна в принципе. Потому что пробиться к главе государства через определенные аппаратные дебри большинству достаточно сложно. Но также нужно учесть, что у нас есть традиционный общественный совет уже имеющий опыт работы. И есть парламент, который согласно законодательству является механизмом, представляющим интересы населения перед исполнительной властью. И с созданием НСОД возникает вопрос – "отодвигаем" ли мы парламент и ведем переговоры напрямую с Президентом или все же используем более, скажем так, сдержанные механизмы.

Или другой вопрос. В Совете должна быть представлена оппозиция. Но мы видим, что официально сейчас есть одна оппозиционная партия, которая при проведении последних президентских выборов объявила бойкот. Конечно, ее вхождение в Совет было бы проявлением плюрализма, но с другой стороны партия может "упереться" и отказаться от участия в Совете. А других официально зарегистрированных оппозиционных структур у нас как бы нет. И возникает вопрос: кого звать из оппозиции и кто этой оппозицией является?

В общем, чем дальше мы погружаемся в методологию, тем больше возникает вопросов, кто именно должен войти в Совет. Поэтому, я думаю, что скорее всего, Президент на основании рекомендации широкого спектра самостоятельно выберет группу людей, которые войдут в первоначальный состав Совета и должны будут представлять собой и экспертное сообщество, и неправительственный сектор, и партийно-политическое поле, и определенное количество масс-медиа, с тем чтобы они одновременно могли представлять интересы и регионов и групп, придерживающихся различных мнений – консервативных, либеральных, национальных, интернациональных и т.д.

Конечно, нельзя исключать, что Совет "на первых порах" будет критиковаться. Но вопрос в том, как будет поставлена его работа и насколько она будет эффективной. Главное, чтобы это не превращалось, скажем так, в красивую витрину или трибуну, как у нас раньше было, где глава государства вносит свои предложения, а остальные хлопают и расходятся. То есть здесь важен сам формат диалога. И, я думаю, что уже к концу августа должны быть приняты определенные решения по составу Совета и назначена точная дата созыва его первого заседания.

- И в каком направлении, на ваш взгляд, должен двигаться НСОД на "первых порах"?

- Я думаю, что на данный момент всех больше всего волнует вопрос проведения политической реформы и социального обустройства. Так же определенные вопросы вызывает эффективность и качество госуправления, и естественно больше всего – социальная проблематика. Поэтому, прежде всего, необходимо наметить пути модернизации политической системы и экономической политики с тем, чтобы кризисные моменты, которые у нас периодически возникают, решались на основе диалога и широкого консенсуса в интересах всех слоев населения, а не только правящей элиты. В этом и заключается основная цель создания Национального совета общественного доверия.

Владимир Демидов

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