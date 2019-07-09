Организатор мирного митинга в Нур-Султане передал резолюцию властям

Мы будем поднимать проблемы и доносить до властей.

Фото : Facebook

Президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтақ-Болашақ" Азаматхан Амиртай вручил итоговые требования от мирного митинга администрации Президента РК, передает Zаkon.kz. - Вот я и в Президентской канцелярии, вручаю администрации наши итоговые требования от мирного митинга, который мы провели 30 июня. Теперь слово за Президентом. Насколько будут выполнены требования народа? Мы помним слова Токаева, которые сказал, когда стал Президентом – Требования народа надо решать совместно, надо общаться и быть ближе. Если Президент и дальше будет придерживаться этих принципов, то наша резолюция митинга не будет не отмечена. В таком случае, бесспорно, нашу общественность ждут прорывные изменения в лучшую сторону, - написал Азаматхан Амиртай в Facebook. По его словам, обозначить все накопившиеся проблемы, одним митингом не возможно. - Много острых проблем у общества. Мы будем поднимать такие проблемы, и доносить до властей. Мы не враги нынешней власти, нет, более того, считаем, что и власть к нам не враждебна. Наше отношение ко всем проблемам общества очень серьезное, мы дистанцируемся от позиций беспочвенной и чрезмерной ненависти к власти, поэтому мы пытаемся найти максимальную связь с властью для конструктивных и эффективных решений проблем общества, - считает он. Азаматхан Амиртай считает, что нужен конструктивный диалог народа и власти. - Мы за то, что бы у власти находились чистые, честные, преданные интересам народа, энергичные люди, а так же за то, что бы все больше, во власть приходила креативная и патриотичная молодежь. Да, сила в молодости, ее энергия позволит им получить довольство народа. Поэтому, начиная с политических реформ, мы хотели бы, что бы Президент принял нашу резолюцию и других казахстанских активистов во внимание, - заключил президент объединения.

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