Заставила купить детям гаджеты. В чем обвиняют Суханбердиеву

Ее обвиняют в создании через подставное лицо специализированной экономической школы. А также в том, что она своим авторитетом заставила представителей бизнеса купить 41 IPAD для детей из бедных семей и еще 2 Iphone детям-героям.

Прокурор попросил судью запретить Эльмире Суханбердиевой занимать руководящие должности в госучреждениях и национальных компаниях. Он озвучил это во время судебного заседания, проходившего сегодня в столичном суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно обвинительному акту, Суханбердиеву обвиняют в создании через подставное лицо специализированной экономической школы. А также в том, что она своим авторитетом заставила представителей бизнеса купить 41 IPAD для детей из бедных семей (их, к слову, детям вручили на 1 июня) и еще 2 Iphone детям-героям (отличились тем, что спасли других людей).

- Вторая подсудимая Елена Шеверняева (близкая подруга вице-министра) в ходе одного из разговоров рассказала Суханбердиевой о намерениях преобразовать частную школу из некоммерческого учреждения в ТОО, и приобрести новое здание под размещение этой частной школы. Она предложила Суханбердиевой совместно заниматься предпринимательской деятельностью с условием что Суханбердиева будет оказывать льготы, преимущества и покровительство, а также вложит часть денежных средств в качестве инвестиций в ТОО для приобретения нового здания. Суханбердиева согласилась. Они договорились что Суханбердиева будет предоставлять ТОО льготы преимущества и покровительство путем непринятия должных мер по недостаткам в деятельности частной школы, - озвучил в суде версию следствия прокурор.

По данным следствия, в качестве учредителей ТОО были включены не они, а подставные лица и родственники, с долей участия по 50%. Суханбердиева и Шеверняева внесли на счет ТОО для приобретения здания под частную школу 154 522 300 тенге. В конце апреля-начале мая 2019 года в разные государственные органы поступали жалобы на Шеверняеву, в том числе по факту принадлежности ей частной школы. Шеверняева, опасаясь проверок, обратилась к партнеру по бизнесу Суханбердиевой. Жалоба была направлена в департамент по контролю в сфере образования по городу Нур-Султану. В конце мая 2019 года Суханбердиева дала указания главному эксперту выяснить ход рассмотрения жалобы. И незаконно взяла жалобу на свой контроль.

В ходе следствия, по словам прокурора Нурлана Бекмагамбетова, экс-вице-министр свою вину признала. И это, согласно ст. 53 УК РК, стало обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность.

- Стороны соглашаются на назначение наказания с применением части 3 ст. 55 УК РК. В отношении Суханбердиевой. По ст. 361 ч. 3 (Злоупотребление должностными полномочиями) в виде штрафа (от ред.: наказание) в размере 2500 МРП, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества. По ст. 364 ч. 3 УК РК (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) – в виде штрафа в размере 2000 МРП с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельность. С применением ст. 58 ч.2 УК РК путем поглощения менее строгого более строгим окончательно назначить Суханбердиевой наказание в виде штрафа в сумме 2500 МРП, но с учетом нахождения под стражей, учесть меру наказания под стражей в счет погашения штрафа. А также конфискация имущества и денежных средств в размере более 11 млн, изъятых в ходе обыска 3 июня 2019 года служебного кабинета директора ТОО экономическая школа "Центральная" по адресу пр. Республики 35. С пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и других и организациях, в доле которых государство составляет более 50%, - такое наказание попросил гособвинитель для подсудимой.

При этом, сама вице-министр и ее адвокат просят принять во внимание и удовлетворить достигнутое сторонами соглашение со следствием, уменьшить сумму штрафа в связи с тем, что Суханбердиева имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, в данный момент находится в изоляции от общества и дополнительного достатка не имеет.

- Также хотелось бы обратить внимание, что даже, нанеся ущерб подведомственным организациям, она денег себе никаких не получила. В ходе следствия доказано – два IPhone для двух детей героев. Один – из Атырау, который спас девочек из горящего дома, а второй герой из Нур-Султана, который вытащил двухлетнего мальчика из колодца. Она им пообещала на встрече в "Балдаурене". Спросила: "Дети, что хотите?", они ответили, что хотят IPhone. После чего вице-министр сказала: "Ну тогда министр вам подарит". Это значит, что моя подзащитная личной заинтересованности не имела. Что касается школы, то вопрос же стоял об организации школы, выгоды не получили. В этой связи прошу суд уменьшить сумму штрафа, - сказала адвокат Айгуль Амренова в суде.

Заседание продолжается.

5 июня появилась информация о задержании вице-министра образования и науки Казахстана. 6 июня стало известно, что задержанная - Эльмира Суханбердиева. Ее взяли под стражу до 2 августа.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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