Верховный Суд подведет итоги работы за первое полугодие 2019 года
Участники совещания обсудят актуальные вопросы.
Фото : BNews.kz9 июля 2019, 16:55
На портале Zakon.kz 10 июля в 15.00 часов пройдет трансляция расширенного совещания Верховного Суда по итогам первого полугодия 2019 года.
Участники намерены обсудить актуальные вопросы.
К примеру, почему судьями до сих пор становятся по "блату", почему судьи идут на поводу у силовиков, почему мало оправдывают, когда судебная система очистится от некомпетентных кадров.
Председатель Верховного Суда на совещании по итогам первого полугодия задаст и ответит на эти и другие самые неудобные и острые вопросы к судам.
Напомним, что прямую трансляцию совещания можно будет посмотреть 10 июля в 15.00 часов на портале Zakon.kz и в аккаунтах Верховного Суда РК в социальных сетях.
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