Мустай Карим: Как литература связала два братских народа

Изучение творчества Мустая Карима позволит казахской литературной элите найти новые и глубокие темы для диалога культур.

Именем Мустая Карима – башкирского советского и российского литератора, названа одна из улиц в Алматы. О том, что связывало поэта, писателя и драматурга соседней страны с Казахстаном, корреспондент Zakon.kz узнал на международной научно-практической конференции "Мустай Карим - 100 лет", состоявшейся в Доме дружбы.

Как бы ни различались истории наших связанных соседством народов, в основе жизни, хозяйственного уклада, образе мысли гораздо больше общего, нежели различного. В художественном творчестве, литературе это родство заметно с первого взгляда. Два братских народа, две литературы Башкирии и Казахстана всегда были связаны.

Мустай Карим не раз прилетал в Алматы для участия в конференциях писателей стран Азии, днях башкирской литературы в Казахстане, торжествам, посвященным 125-летию и 150-летию Абая Кунанбаева, оставив потрясающие отзывы о творчестве великого казахского поэта и просветителя.

Также литератор приезжал мероприятия по случаю юбилея Мухтара Ауэзова, на встречи с читателями, казахстанскими друзьями-писателями, в связи с различными событиями культурного мира Казахстана. Также в Башкортостане проводились дни казахской культуры.

Поэт, писатель и драматург из соседней страны тепло относился к казахской земле, ведь она подарила ему крепкую дружбу и пристальное внимание к его творчеству мастеров казахской литературы – Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, фронтового друга Абу Сарсенбаева.

- Меня неизменно восхищает высота видения мира Мухтаром Ауэзовым, его вещее внушение, что за безбрежным морем есть еще безбрежный океан. Только поняв это, можно воспевать речку, что протекает возле твоего аула. Иначе песня твоя не будет услышана никем, - писал Мустай Карим о творчестве выдающегося казахского писателя.

Он написал много статей и эссе, посвященных казахской интеллигенции, он размышлял о творчестве Мухтара Ауэзова, с которым был лично знаком, Абдижамила Нурпеисова, Абу Сарсенбаева, Сабита Досанова. На сценах казахского и русского драмтеатров в Алматы были поставлены спектакли по многим драматическим произведениям Мустая Карима.

Мустай Карим (1919-2005) родился 20 октября 1919 года в Кляшево Башкирской АССР в крестьянской семье. Тяга к творчеству проявилась рано. Когда Кариму было 19 лет, вышла в свет его первая книга- сборник стихов "Отряд тронулся".

В 1941 году окончил факультет языка и литературы Башкирского государственного пединститут имени Тимирязева, практически сразу был призван на фронт. В это время вышел второй сборник его стихов "Весенние голоса".

- Мустай Карим прошел фронтовыми дорогами Украины, Германии, Венгрии, закончил войну в столице Австрии, поэтому концепт родины, родной природы, родной Уфы в его творчестве не отделим от концепта пути. В его поэтическом творчестве фронтовые дороги переходят в дороги дружбы, благодаря которым связаны наши национальные литературы. Одним из башкирских поэтов роман-эпопея "Путь Абая" переведен с языка оригинала на башкирский язык. Очень многие яркие представители башкирской литературы начинали свой путь на земле Казахстана, это тоже символично. Уже в современное время на страницах нашей хрестоматии "Казахстан в моей судьбе", которую в этом году 1 том поэзию планирует выпустить наш институт, будет представлено поэтическое творчество современных современных поэтов Башкирии. Большой импульс этому культурному обмену дал Мустай Карим, - рассказала заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства имени Ауэзова, член правления Союза писателей РК Светлана Ананьева.

За свою карьеру он опубликовал более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматургических произведений. Более 40 стихотворений народного поэта Башкортостана, а также его повести "Радость нашего дома", "Таганок", "Долгое-долгое детство" переведены на казахский язык.

- Мустай восхищался незаурядной личностью, дорожил дружбой. Друзья-сверстники Мустая Карима Жубан Молдагалиев, Сырбай Мауленов заставили своим даром во весь голос заговорить по-казахски многие стихотворения Мустая, прозу переводили Шерхан Муртазаев, Зулькарна Сайхиев и другие. Так Карим обрел своего читателя в Казахстане, - вспомнил внук писателя Тимербулат Каримов.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов назвал важным событием то, что в Алматы проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летия башкирского литератора. В этом он видит глубокие культурные и духовные связи казахского и башкирского народа.

-Творческой интеллигенции и всем поклонникам поэзии имя Мустая Карима хорошо знакомо. Говорят, поэзия любого народа– лучшее выражение его души и характера, а поэт – олицетворение и символ своего времени. Сегодняшний дискурс имеет важное значение для общественности и развития культурно-гуманитарного диалога между Казахстаном и Россией. Творческое наследие Мустая Карима особенно ценно для тюркских народов. Его философия, понимание жизни исходит из традиций исторически близкого нам родственного народа. Его творчество многогранно, так как вобрало в себя его личные переживания на самых разных этапах развития наших стран, как драматических и трагичных, так и периодов взлетов и достижений, - отметил Имангали Тасмагамбетов.

В одном из своих эссе Мустай Карим писал: "Когда на тебя с добром смотрят со стороны, стараешься быть не хуже самого себя". Такие глубокие мировоззренческие ориентиры Мустай Карим вкладывал в межнациональное согласие, которое актуально во все времена. Изучение творчества Мустая Карима позволит казахской литературной элите найти новые и глубокие темы для диалога культур.

Альберт Ахметов

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