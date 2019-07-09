Требования электробезопасности не соблюдали в парке с детскими аттракционами

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Обслуживающую организацию центрального парка города Нур-Султан ТОО "Magic Park Astana" привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Внелпановая проверка в отношении ТОО "Magic Park Astana" провел территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

В ходе проверки было выявлено, что данная организация не соблюдает требования нормативных правовых актов в области электроэнергетики в части электробезопасности.

Так, на некоторых аттракционах отсутствовали заземляющие проводники, не соответствовали требованиям электробезопасности. На дверях распределительных устройств, шкафов местами отсутствовали предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Некоторые аттракционы не были оснащены электроавтоматикой. По территории парка кабельные линии местами были проложены неправильно, не соответствовали требованиям нормативных правовых актов в области электроэнергетики.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдения родителями и детьми элементарных правил электробезопасности. Нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям. Нельзя прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле проводам воздушных линий (ВЛ) и кабельной линии. То же самое касается проводов линий радиотелефонной связи, которые могут соприкасаться с проводами ВЛ.

В свою очередь, обслуживающие организации детских аттракционов предупреждены о соблюдении требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики.

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