Анонимно сообщать о "зарплате в конвертах" призвал аким СКО

Такая практика действует во всем мире - Кумар Аксакалов.

В акимате СКО состоялось заседание, где обсудили вопрос повышения зарплаты в реальном секторе экономики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В СКО доходы жителей на 30% ниже чем по республике. Тем не менее, с начала текущего года положительная динамика роста все же заметна. Повышение заработной платы коснулось более 140 тысяч человек, из них - более 48 тысяч - работники бюджетной сферы. За 1 квартал текущего года среднемесячная зарплата увеличилась на 10 % и превысил 113 тысяч тенге. Анализ показал, низкие показатели наблюдаются в АПК, промышленности и строительстве.

- В строительстве низкие зарплаты. У нас 70% бюджетного строительства, деньги выделяются. Получается, работодатели экономят на стройматериалах и на зарплате. Государство всячески поддерживает бизнес по всем направлениям, но, ситуация оставляет желать лучшего, - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Аким области призвал североказахстанцев быть активными и информировать местные власти о каких-либо нарушениях трудового договора на предприятиях.

- Мы будем вести мониторинг, проводить опросы. Попрошу работников наших предприятий активно подключаться в эту работу. Информируйте нас о низкой зарплате, о том, что деньги выдают в конвертах. Анонимно информируйте. Такая практика действует во всем мире. Прошу жителей не стоять в стороне, а активно информировать нас, - отметил аким СКО.

Глава региона считает, что на предприятиях слабо ведется работа профсоюзов. Никакого эффекта нет и от подписанных коллективных договоров. Эти и другие вопросы, по словам акима области, теперь детально будут рассматривать на заседании межведомственной комиссии по повышению доходов населения. Создать такие комиссии Кумар Аксакалов поручил акимам районов и Петропавловска.

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