Выработать предложения по ужесточению отбора судей поручил Токаев
Президент указал на необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование судебной системы.
Фото : Акорда9 июля 2019, 18:59
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства был проинформирован о результатах деятельности Высшего Судебного Совета по итогам первого полугодия 2019 года, а также о принимаемых мерах по модернизации системы отбора судей.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование судебной системы и выработать конкретные предложения, направленные на ужесточение механизма отбора судей.
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