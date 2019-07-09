Выработать предложения по ужесточению отбора судей поручил Токаев

Президент указал на необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование судебной системы.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о результатах деятельности Высшего Судебного Совета по итогам первого полугодия 2019 года, а также о принимаемых мерах по модернизации системы отбора судей.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование судебной системы и выработать конкретные предложения, направленные на ужесточение механизма отбора судей.

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