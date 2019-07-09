Зажал рот и снял кольцо. Подозреваемого в грабеже задержали в Нур-Султане
Задержанным оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель.
Фото : Pixabay9 июля 2019, 19:07
Столичные полицейские задержали подозреваемого в грабеже во дворе одного из жилых домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Инцидент произошел около 01:00 ночи. По словам потерпевшей сзади на нее напал мужчина, когда она доставала ключи возле подъезда. Зажав рукой рот он снял золотое кольцо, а также забрал сумку с деньгами и личными вещами.
По факту проводится досудебное расследование по статье "грабеж".
- Задержанным оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. Вещественные доказательства изъяты и возвращены потерпевшей. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям, - сообщили в столичном ДП.
В полиции попросили потерпевших от этого гражданина обратиться по телефонам: 8(7172) 71-66-76, 8 701 128 81 85, либо по 102.
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