Зажал рот и снял кольцо. Подозреваемого в грабеже задержали в Нур-Султане

Задержанным оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в грабеже во дворе одного из жилых домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Инцидент произошел около 01:00 ночи. По словам потерпевшей сзади на нее напал мужчина, когда она доставала ключи возле подъезда. Зажав рукой рот он снял золотое кольцо, а также забрал сумку с деньгами и личными вещами.

По факту проводится досудебное расследование по статье "грабеж".

- Задержанным оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. Вещественные доказательства изъяты и возвращены потерпевшей. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям, - сообщили в столичном ДП.

В полиции попросили потерпевших от этого гражданина обратиться по телефонам: 8(7172) 71-66-76, 8 701 128 81 85, либо по 102.

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