Казахстанцы стали чаще посещать Грузию

В целом в этом году в Грузии побывало уже 2 миллиона зарубежных туристов.

За первое полугодие казахстанских туристов в Грузии стало в полтора раза больше, передает Zakon.kz со ссылкой на "КТК"

По информации Национальной администрации туризма Грузии особой популярностью у казахстанцев пользуется столица страны: в Тбилиси отдыхает наибольшее количество туристов. Примерно одинаковый интерес проявляют казахстанцы к Батуми, Мцхете и Боржоми.

В свою очередь, убытки грузинской экономики после возможного запрета на поставки в Россию минеральной воды и вина могут достичь миллиарда долларов. Такую цифру приводят в Госдуме. И в ней ещё не учтена потеря всех российских туристов.

Со вчерашнего дня авиасообщение между двумя странами полностью остановлено. При этом каждый пятый отдыхающий был именно из России. Теперь грузины рассчитывают на другие государства. В частности, Казахстан.

В целом в этом году в Грузии побывало уже 2 миллиона зарубежных туристов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна безопасна для всех проживающих иностранных граждан и гостей.

- Обращаюсь к нашим гостям - Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям, - заявила Зурабишвили на брифинге.

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