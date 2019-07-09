Даже "Манчестер" не смог. "Астана" прервала беспроигрышную серию ЧФР в Лиге чемпионов

В последний раз румынский клуб проигрывал в сезоне 2010-11.

Футболисты "Астаны" прервали семилетнюю беспроигрышную серию румынского ЧФР "Клуж" в гостевых матчах Лиги чемпионов, сообщает Vesti.kz.

Сегодня, 9 июля, "Астана" на домашнем поле победила ЧФР со счетом 1:0. Автором единственного мяча, который был забит на 69-й минуте, стал Евгений Постников. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что в последний раз ЧФР проигрывал на чужом поле в Лиге чемпионов в сезоне 2010-11. Тогда румынская команда уступила мюнхенской "Баварии" со счетом 2:3 и в итоге заняла четвертое место в группе.

После этого ЧФР в гостевых играх начиная с сезона 2012-13 провел шесть матчей и ни разу не проиграл: чешский "Слован" (2:1), швейцарский "Базель" (2:1), португальская "Брага" (2:0), английский "Манчестер Юнайтед" (1:0), турецкий "Галатасарай" (1:1) и шведский "Мальме" (1:1).

Ответная игра между командами состоится через неделю в Румынии. Победитель пары "Астана" - ЧФР выйдет во второй отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива, а проигравший перейдет во второй круг квалификации Лиги Европы.

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