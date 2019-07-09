Что мне паранджу надеть? - аким Шымкента о тайной проверке подчиненных
Журналисты предложили градоначальнику изучить опыт его мексиканского коллеги.
Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прокомментировал предложение журналистов проверить своих подчиненных по типу "тайного покупателя". Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.
Сегодня в Правительстве представители СМИ предложили креативному градоначальнику изучить опыт его мексиканского коллеги. Последний переоделся бездомным и уличил подчиненных в халатности и равнодушии к гражданам. Абдрахимов рассказал, что и так довольно часто ходит пешком в проблемные районы или, например, лично на своем "вино-байке" проверяет доступность инфраструктуры для велосипедистов.
- Что мне теперь сделать, чтоб меня не узнавали, паранджу надеть что ли? Это не зависит от того узнают тебя или не узнают. Наоборот руководитель должен ходить, и люди должны его видеть. Да он пришел в этот микрорайон, он увидел проблему с дорогой, с тротуаром, канализацией, - сказал аким Шымкента.
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В правительстве Габидулла Абдрахимов презентовал план развития и застройки Шымкента. До 2023 года в южном мегаполисе планируют построить четыре дорожные развязки и две объездные дороги, очистные сооружения, реконструировать Ж/Д вокзал и возвести новый терминал в аэропорту. Предусмотрено 30 проектов для улучшения тепло-, электро- и газоснабжения. Обновление ждет и Центральный стадион имени Кажымукана. Также за предстоящие четыре года появится 15 новых школ и более трехсот многоэтажек на 20 тысяч квартир. Большая стройка обойдется в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Две трети из этой суммы - деньги инвесторов, подчеркнул градоначальник. К примеру, непальский миллиардер планирует открыть в Шымкенте большой аквапарк и парк аттракционов вроде Диснейлэнда. На это власти уже выделили ему 100 гектаров земли. В целом, план кабмин утвердил.
- Сейчас он совместно со специалистами, которые строили дубайский аквапарк делает расчеты и делает проект. Буквально 13 июля ожидается делегация во главе с сыном этого инвестора, и мы будет более подробно обсуждать этот проект. Этот проект очень важен для Шымкента, потому что Шымкент должен развиваться как город туризма, - добавил он.
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