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Дисквалифицированный за допинг итальянский пловец спас тонувшего гея, плававшего на единороге

Мужчина соскочил в воду и у него свело ноги.

Фото : fakty.com.ua10 июля 2019, 00:32

Итальянский пловец Филиппо Маньини спас 45-летнего мужчину на пляже в Сардинии, пишет Eurosport.

Мужчина по имени Андреа Бенедетто начал тонуть и барахтаться в воде. Его друзья криками привлекли внимание к чрезвычайной ситуации, после чего на помощь утопающему пришел Маньини и продержал его на плаву до тех пор, пока к месту не подоспели спасатели.

Оказалось, что спортсмен спас мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации: всего за два дня до инцидента Бенедетто женился на своем друге. Мужья вместе плескались на надувном единороге, но Андреа соскочил в воду и у него свело ноги.

Сейчас Маньини 37 лет. В 2004 году он завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Афинах.

В 2018 году пловец получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.


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