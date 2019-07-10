Выносили деньги из банка два года: Муж кассирши из Башкирии раскрыл подробности

Была установлена более точная сумма, украденная из финучреждения.

Супруг Луизы Хайруллиной, кассирши из Башкирии, сбежавшей с миллионами рублей, рассказал подробности ограбления в разговоре с башкирским общественником Азаматом Галиным, передает Лайф.

Хайруллин сообщил, что деньги из "Россельхозбанка" его жена выносила в течение двух лет. И все по его просьбе. Он на нее давил, говорил, что сдаст в полицию. Таким образом, всего женщина вынесла 25,5 миллиона рублей, а не 23, как сообщалось ранее.

— С переменным успехом, иногда сразу, иногда через более продолжительное время он спустил на брокерских операциях к концу 2018 года более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести еще. Вот еще чуть-чуть — и мы заработаем и все отдадим, он говорил. Ко дню побега в банке осталось всего чуть меньше миллиона рублей. Они забрали их и бежали, — передал информацию Галин.

Он подчеркнул, что Марат Хайруллин выглядит бодро, разговаривает по дорогому смартфону, ухожен, прилично одет. Витает в облаках и надеется, что его не посадят.

Разговор Галина и Хайруллина состоялся недавно. Опубликован был 9 июля, и сразу же стало известно, что мужчина перестал выходить на связь с сотрудниками правоохранительных органов.

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