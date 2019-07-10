Мошенника из Туркестанской области задержали в Нур-Султане

Мужчина находился в розыске, обманув своих жертв на миллион тенге.

В Нур-Султане сотрудники полиции Ордабасинского РОП ДП Туркестанской области задержали подозреваемого, причастного к серии мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В начале 2019 года в отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Потерпевший сообщил, что отдал 600 тысяч тенге знакомому, который обещал помочь приобрести лошадь по сходной цене, но скрылся из виду. Спустя некоторое время в полицию обратился другой потерпевший, у которого аферист обманным путем выманил 400 тысяч тенге под предлогом оказания помощи в получении госсубсидий.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила свыше миллиона тенге.

В целях раскрытия данных преступлений сотрудники Ордабасинского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили возможных очевидцев, а также осуществили другие необходимые мероприятия. В результате в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" полицейские задержали подозреваемого на одной из съемных квартир в г. Нур-Султане. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина взят под стражу. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.

Чтобы не стать жертвой аферистов, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не проявлять излишнюю доверчивость к незнакомым лицам, обещающим помощь в трудоустройстве, в получении кредита, жилья или других услуг.

Стражи порядка призывают жителей области быть бдительными и незамедлительно обращаться в полицию по телефону "102", если вы стали очевидцем или жертвой мошенничества.

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