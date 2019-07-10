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Около 122 млн евро арестовал суд на счетах экс-министра Абызова

По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей, или 52,5 млрд тенге.

Фото : "Комсомольская правда"10 июля 2019, 08:40

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

- 4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке, - сказала представитель суда.

Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей (52,5 млрд тенге).

1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей (2,6 млрд тенге), находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля - два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1,667 тыс. обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей (963 265 тенге). По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.


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