Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным

Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение к президенту России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США. Об этом сообщает RT.

- Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности, — сказал глава МИД.

8 июля Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске ситуацию в связи с Крымом и Донбассом при участии лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

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