Сильная жара ожидается в нескольких областях 10 июля

На западе и юге республики погода будет без осадков.

Дождливая погода сохранится в большинстве регионов страны 10 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом. Лишь на западе и юге республики – погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, днем – шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской, днем в Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – шквал, возможен град. В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра 18 м/с, ночью и утром – гроза.

В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области днем местами ожидается гроза.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Мангыстауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане будет ясно, +22-28 градусов.

В Алматы преимущественно ясно, +23-29 тепла.

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