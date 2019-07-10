Компании, прибегающие к контрабанде, оштрафованы на 3,2 млрд тенге

В отношении участников внешнеэкономической деятельности, допустивших нарушения, приняты меры административной ответственности, наложено более 80 штрафных санкций в размере 3,2 млрд тенге.

В рамках борьбы с теневой экономикой контрабандисты оштрафованы на 3,2 млрд тенге, передает Zakon.kz.

План взаимодействия при проведении контроля в отношении товаров, перемещаемых через Государственную границу, создали в Казахстане. Он утвержден совместно с контролирующими государственными органами (МВД, МСХ, МИИР РК, ПС КНБ РК). Об этом рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

По его словам, "несуны" на МЦПС "Хоргос" стали главными фигурантами в распространенных схемах теневых компаний. Последние привлекают физических лиц для прохождения границы без таможенной очистки якобы для собственных нужд.

В настоящее время сокращена допустимая норма ввоза товаров физическими лицами с 50 кг до 25 кг.

Также, на базе местных департаментов государственных доходов созданы оперативные штабы и мобильные группы для установления конечного получателя товаров, проверки достоверности заявленной стоимости в документах и уплаты косвенных налогов.

- Данные группы проводят проверочные мероприятия по всем ввозимым товарам. Начаты хронометражные проверки недобросовестных компаний. Последние, наряду с недостоверным заявлением сведений в документах, занижением стоимости товаров, не отражают действительные обороты, с которых уплачиваются косвенные налоги,- отметил Инкербаев.

С начала текущего года органами государственных доходов проведены хронометражные обследования в отношении 50 участников внешнеэкономической деятельности, импортирующих товары народного потребления из КНР. В результате установлено, что практически все ведут финансово-хозяйственную деятельность с нарушениями действующего законодательства.

- В отношении участников внешнеэкономической деятельности, допустивших нарушения, приняты меры административной ответственности, наложено более 80 штрафных санкций в размере 3,2 млрд тенге, - отметил заместитель главы Комитета.

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