Байбек подверг критике фракции "Nur Otan" в ЗКО

Ни одно обращение не должно оставаться без внимания.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область отметил необходимость более активного взаимодействия филиала с фракциями партии в маслихатах всех уровней. Партия вместе с депутатами на местах должна жестко контролировать реализацию социальных инициатив Елбасы, госпрограмм и прозрачность расходования бюджетных средств, передает Zakon.kz.

- Предвыборная платформа главы государства, кандидата от Nur Otan Токаева должна стать объединяющей повесткой для общества и мобилизовать госаппарат на качественную и эффективную работу. Сейчас для партии самый главный вопрос – Доверие населения. Мы должны пересмотреть и усилить взаимодействие с депутатами по обсуждению актуальных вопросов дня. Синхронизировать депутатские запросы со злободневными проблемами. Сейчас же работа фракций на местах зачастую не соответствует требованиям времени, - написал Байбек в своем Instagram.

По его словам, в рамках поручения Лидера партии отдельное внимание будет уделено работе Общественных приемных и усилению обратной связи.

- Нужно повысить ответственность исполнительных органов через систему партконтроля. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания. За 1 полугодие в филиале не было проведено ни одного приема граждан среди заместителей акима города. Если акимы и заместители городов, населенных пунктов через общественные приемные не встречаются с людьми, будем ставить вопрос о партийной дисциплине и соответствии занимаемой должности, - предупредил первый зампред партии.

Далее Бауыржан Байбек провел объезд по поступившим обращениям в Западно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan.

- В рамках своей предвыборной платформы Президент пообещал до 2023 года полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Партия будет держать данный вопрос на особом контроле. Вместе с акимом ЗКО Искалиевым осмотрели аварийную школу №31, построенную еще 58 лет назад. Принято решение демонтировать старое здание и построить новую школу. Детей и учителей временно перераспределят в близлежащие школ, - считает Байбек.

В ходе рабочей поездки первый заместитель председателя партии также встретился с жителями, чьи дома участвуют в программе сноса

аварийного и ветхого жилья. Реализация проекта позволит не только улучшить жилищные условия и социальное самочувствие сотен семей, но и привлечь в экономику города дополнительные инвестиции, налоги, создав новые рабочие места.

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