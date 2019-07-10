Жена Кайрата Нуртаса резко сменила внешность

Естественная красота под краской, - подписала пост Абдукаримова.

Актриса и продюсер Жулдыз Абдукаримова резко поменяла свою внешность. Поклонники гадают, с чем это связано, передает Zakon.kz.

Свой новый образ супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса показала в Instagram. Надев линзы небесно голубого цвета, резко укоротив волосы и сделав яркий макияж, Жулдыз изменилась до неузнаваемости.

- Естественная красота под краской, - подписала пост Абдукаримова.

Мнения поклонников о новой внешности разделились. Кто-то посчитал, что Жулдыз сделала блефаропластику на глаза, другие подчеркнули, что этот образ ее взрослит. Впрочем, другая половина фанатов отметила, что критику пишут завистники, а столь яркий образ супруге Кайрата Нуртаса очень идет.

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