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Росомаха попала в фотоловушку в Восточном Казахстане

Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве, активно защищая границы своей территории от особей своего пола.

Фото : Facebook10 июля 2019, 10:55

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке Восточно-Казахстанской области в объектив фотоловушки попала росомаха. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет, передает Zakon.kz.

- Это вам не Хью Джекман из фильма Росомаха.Это настоящяя росомаха из Катона! Кадры из фотоловушек Катон-Карагайского государственного национального природного парка, - написал он на своей странице в Facebook.

Росомаха - хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского "обжора"). Росомаха распространена в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре Евразии и Северной Америки.

В Европе она сохранилась на севере Скандинавского полуострова, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, России, отчасти в Польше и Белоруссии.

Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве, активно защищая границы своей территории от особей своего пола. Логово устраивает под вывороченными корнями, в расщелинах скал и других укромных местах; кормиться выходит в сумерки. В отличие от большинства куньих, ведущих оседлый образ жизни, росомаха постоянно кочует в поисках добычи по своему охотничьему участку, общая площадь которого может достигать 1500—2000 км². Легко лазает по деревьям. Обладает острым зрением, слухом и чутьем. Издает звуки, похожие на лисье тявканье.


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