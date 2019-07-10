Проспект Республики частично перекроют в столице

Работы будут проводиться круглосуточно.

С 10 по 21 июля движение по проспекту Республики частично перекроют, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

- ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Сұлтан" совместно с Управлением административной полиции ДП города Нұр-Сұлтан в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует начать работы по пр. Республики на участке от ул. А. Иманова до пр. Бөгенбай батыра. В связи с чем, с 10 по 21 июля текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств, - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

- В связи со сжатыми сроками завершения ремонтных работ, работы на вышеуказанном участке будут проводиться круглосуточно (в дневное и ночное время). Приносим свои извинения за доставленные неудобста и просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к ремонтному процессу и к круглосуточному режиму работ, - отметили в ведомстве.

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