Как сын племянницы Беркута воспринял нового отчима

Она поделилась ощущениями от произошедших в ее жизни изменений.

Племянница певца Беркута, блогер Асель Аскар рассказала в своем Instagram, как ее сын Арыстан воспринял ее нового мужа, передает Zakon.kz.

28-летняя девушка, после развода в одиночку воспитывающая сына, снова вышла замуж. Правда, пока брак заключен только в мечети, о чем новобрачным выдан соответствующий документ.

Ранее она писала задумчивые посты о том, что хочет снова выйти замуж и подарить своему сыну сестренку. По всей видимости, ее мечты сбылись. Однако, имя нового мужа Асель оглашать не спешит.

Подписчиков больше всего волновал вопрос, как ее нового избранника воспримет ее же сын. сможет ли поладить с отчимом.

- Он все понимает. Мы с ним поговорили, как взрослые люди. Разумеется я у него спросила разрешение. Выслушала его мнение и твёрдо дала ему понять, какие бы ситуации не произошли - я всегда буду рядом. Я постаралась донести до сына, что этот человек делает меня счастливой и что я его люблю. Поддержку и заботу о нас теперь я доверяю своему избраннику. Арыстан не поддерживает связи со своим отцом уже как больше года. Не знаю к сожалению или к счастью, но он даже не вспоминает о нём.

Ему очень не хватало мужского внимания, поэтому с тех пор, как я их познакомила, Арыстан смотрит на него с такой жадностью и любовью, что порой мне, кажется, что в скором времени он даже не будет замечать моё отсутствие, - написала Асель Аскар.

Она поделилась ощущениями от произошедших в ее жизни изменений.

- Теперь в моей душе лёгкость, нет тревоги, страха. Все так, как должно быть. Я сделала решающий шаг в новую жизнь. Я верю, что он будет лучшим, как для меня, так и для моего сына. Сейчас я ощущаю спокойствие и гармонию. А для ребёнка важно чувствовать: что мама спокойна, что мама любима, что мама счастлива, что мама нужна.

Дети тоже умеют читать вашу душу, поэтому скрыть от них что-либо сложно., - написала она.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!