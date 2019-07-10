Как обеспечить детям безопасные каникулы – советы специалистов

Эти простые правила безопасности на летних каникулах позволят уберечь детей.

Национальный центр общественного здравохранения подготовил рекомендации по поводу обеспечения безопасности детям в период летних каникулы, сообщает Zakon.kz.



Как известно, летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и купаться, но и высокие риски для детей. Это связано с множеством факторов. Летом дети едут отдыхать в детские лагеря, в сельскую местность к бабушкам и дедушкам, ходят купаться на речку, всё это в комплексе с высокой активностью солнца, насекомыми и быстропортящейся пищей несет различные угрозы.

Родителям остается быть внимательными, поскольку в местах отдыха могут таиться разного рода опасности.

Укусы насекомых

С наступлением лета появляется большое количество насекомых, это мухи, слепни, комары, некоторые муравьи, клещи и т. д.

В помещении с ними можно справиться при помощи фумигатора. Для детской комнаты предпочтителен фумигатор, работающий от сети, поскольку он, в отличие от тлеющей спирали, не поглощает кислород. Москитная сетка или даже обычная марля, помещенная на окно, - обязательный элемент защиты ребенка от насекомых.

Во время прогулок ребенка выручат специальные салфетки-репелленты, пропитанные особым составом, запах которого отпугивает летающих "агрессоров" на протяжении нескольких часов.

Укусы пчел, ос или шмелей иногда приводят к развитию серьезных аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока и астматического приступа. Эти состояния требуют немедленной госпитализации ребенка.

Чтобы уберечь ребенка от укусов клещей, необходимо защитить волосы и открытые участки кожи - экипировать его головным убором и надевать длинные брюки, закрытую обувь, рубашки с длинными рукавами.

Солнечный ожог и тепловой удар

При выходе на улицу обязательно надевайте ребенку головной убор.

Для детей старше 6 месяцев необходим крем от загара, с фактором защиты не менее 15 единиц. Наносить защитный крем следует на открытые участки кожи каждый час, а также всякий раз после купания, даже если погода облачная.

В период с 10 до 15 часов, на который приходится пик активности ультрафиолетовых лучей, лучше вообще не загорать.

Срок пребывания на открытом солнце не должен превышать 30 минут.

Ребенок периодически должен охлаждаться в тени - под зонтиком, тентом или под деревьями.

Одевайте ребенка в легкую хлопчатобумажную одежду. На жаре дети должны много пить.

Пищевые отравления

Приучите ребенка мыть руки перед каждым приемом пищи или хотя бы тщательно вытирать их влажными салфетками. Не употребляйте на жаре скоропортящиеся продукты.

Старайтесь больше употреблять овощи, фрукты и ягоды. Мойте их тщательно, перед тем как употребить в пищу. Старайтесь не приобретать фрукты, которым еще по сезону не должны продаваться.

Транспортные происшествия

Необходимо с раннего возраста обучать детей правилам дорожного движения.

При езде на велосипеде следует надевать шлем, пользоваться отдельной велосипедной дорожкой и двигаться в направлении движения транспорта, не ездить в темноте, носить светоотражающую одежду.

Необходимо обучать детей навыков поведения на проезжей части (различать цвета светофора, запрещающие знаки, обозначение пешеходного перехода)

Не допускать, чтобы дети играли на проезжей части, автобусных остановках, переходили дорогу между двумя припаркованными машинами.

Не следует говорить по телефону при переходе дороги на светофор или по пешеходному переходу.

Безопасность на воде

Детей следует обучить плаванию и способам держаться на воде.

Вблизи воды дети должны находиться под присмотром взрослого, не плавать в неустановленных местах и не заплывать за буйки.

Спасательные жилеты, изгороди вокруг плавательных бассейнов, ограждения опасных водоемов и экстренная первая помощь предотвращают утопления.

Находясь в лодке, нужно обязательно надевать спасательный жилет.

Соблюдая данные правила безопасности, вы сможете сделать отдых детей максимально безопасным.

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