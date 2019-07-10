Почти вполовину сократилось производство сахара в Казахстане

Также значительно сократилось внутреннее потребление продукта, а импорт ушел практически в ноль.

За 5 месяцев текущего года производство сахара сократилось сразу на 45,4% за год, до 91,1 тысячи тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Energyprom.

Наибольшие объемы выпуска традиционно сконцентрированы в Жамбылской области: 67,2 тыс. тонн, минус 48,7% за год (73,8% от РК). В регионе работают два филиала гиганта отрасти — Центральноазиатской сахарной корпорации: Таразский и Меркенский. Головной офис ЦАСК находится в Алматы.

Собственно, резкое падение связано с приостановкой деятельности ТОО "Центральноазиатская сахарная корпорация". Остановленными на несколько месяцев оказались Шуский, Таразский и Меркенский сахарные заводы.

Еще 24,8% обеспечили производители Алматинской области. Здесь также находится несколько филиалов ЦАСК: Коксуский, Аксуский, Бурундайский, Ескельдинский и Алакольский сахарные заводы.

Впрочем, возможно, ситуация скоро исправится: в стране планируется строительство сразу двух сахарных заводов. К концу 2021 года запланирован запуск завода в Жамбылской области. Стоимость проекта — 80 млрд тенге. Второй завод построят в Павлодарской области. Он обойдется в 180 млрд тенге. Оба завода мощностью по 100 тысяч тонн в год будут работать за счет местного сырья. В Жамбылской области сахарной свеклой завод обеспечит Чуйский район. Площади уже засеяны.

Таким образом, в Министерстве сельского хозяйства планируют отойти от импортной зависимости. По данным Минсельхоза, в Казахстане среднее потребление сахара в год составляет почти 500 тыс. тонн, 90% потребности внутреннего рынка обеспечено за счет переработки импортного тростникового сахара-сырца и импорта готового сахара. Лишь 10% готовой продукции получают из местной сахарной свеклы. Основными поставщиками сахара на сегодня являются Россия и Беларусь.

Пока же за 4 месяца текущего года картина, в сравнении с прошлым годом, невеселая. Так, если в 2018-м импорт занимал лишь чуть более трети рынка сахара, то теперь это уже более половины. При этом сами объемы импорта сократились на 13,6% за год (производство за тот же период упало значительно сильнее — на 57,8%). Экспорт провалился в минус более чем в 15 раз. Потребление внутри страны также в минусе — на 26,1%.

Цены на сахар в рознице выросли за год на 7,7%, до 240,3 тг за кг по итогам июня. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны сахар обходится жителям Кокшетау: 257 тг за кг (+8,9% за год).

Наибольший рост цен на сахар наблюдался в Кызылорде: плюс 14,6% за год, 244 тг за кг. В Шымкенте цены на сахар, напротив, сократились — на 2,1% за год, до 228 тг за кг.

При сборе новостей использованы данные порталов 365info.kz и 24.kz.

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