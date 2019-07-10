В "Астана Опера" пройдет вечер национальной музыки

Мы представим публике музыкальное искусство казахского народа, творения сал-серi – ведущая солистка.

Увлекательный концерт "Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар" будет предложен слушателям в Камерном зале "Астана Опера" 12 июля, сообщает пресс-служба театра.

Насыщенную и разнообразную программу из шедевров казахской музыки представят: блистательная певица-сопрано, ведущая солистка театра заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина, известный баритон заслуженный артист Казахстана Шахимардан Абилов.

В музыкальном вечере также примут участие яркие инструменталисты: Заслуженная артистка РК Макпал Бекмагамбетова (скрипка), Аскар Муканов (виолончель), Раушан Бескембирова (фортепиано).

Жителей и гостей столицы порадуют исполнением всеми любимых народных песен "Япырай", "Бір бидай арпа", "Шәпибаяу", "Тілеуқабақ", "Екі жирен", "Ақ қурай", "Баянауыл", "Сұржекей", песен сал-серi, шедевров национальной классики, таких как "Сырымбет" Ақан Сері, "Қарғаш" Сегіз Сері, "Қаракесек" Мәди Бәпиұлы, "Құсни-Қорлан" Естая, "Ақсиса" Жаяу Мұсы, "Көзімнің қарасы" Абая Құнанбаева, "Айнамкөз" Мұхита Мералиева, "Жиырма бес" Зилқары Байтоқаұлы.

Прозвучат инструментальные произведения выдающихся казахстанских композиторов, например Поэма для скрипки М. Толебаева, Поэма для виолончели К. Күмісбекова, Трио – Элегия А. Мамбетова (1-2 части).

Вокальное мастерство, красота и сила голоса, яркий актерский талант востребованной оперной певицы Жупар Габдуллиной широко известны публике многих стран. Совсем недавно ведущая солистка с большим успехом выступила в Турции на открытии юбилейного X Международного Стамбульского фестиваля оперы и балета, где исполнила заглавную партию Турандот в одноименной опере Дж. Пуччини. В концертном зале Zorlu PSM Studio, рассчитанном на 2500 зрителей, не было ни одного свободного места. Турецкие зрители устроили казахстанской артистке настоящие овации.

В преддверии вечера в Камерном зале Жупар Габдуллина отметила, что участвовать в этом концерте для нее большое счастье, поскольку вокалистка очень любит петь камерную музыку.

- В этот вечер мне будет вдвойне приятно выйти на сцену Камерного зала, так как в концерте принимает участие мой педагог, Шахимардан Абилов, в классе которого я училась в аспирантуре консерватории им. Курмангазы. Я очень рада, что Шахимардан Кайдарович выступит в нашем театре, он признан как прекрасный исполнитель народных песен, сочинений наших национальных композиторов, с которыми выступал не только в Казахстане, но и на сольных концертах в Европе и Японии, - сказала Жупар Габдуллина.

- Мы представим публике музыкальное искусство казахского народа, творения сал-серi – степных артистов, композиторов, которые сами и сочиняли, и исполняли свои произведения, играли на инструментах, таких как сырнай, домбра, участвовали в айтысах. Горжусь тем, что наши предки, вдохновленные бескрайними просторами родной земли, создавали такие прекрасные песни, испокон веков устно передававшиеся из поколения в поколение. Я представлю популярные песни "Алқоңыр" Сегіз Сері, "Көзімнің қарасы" Абая Құнанбаева, казахские народные песни "Қарағымай", "Сәулем-ай". Некоторые из них требуют не только необычайной красоты и силы голоса, богатых тембральных красок, но и колоритной исполнительской манеры, широкого диапазона, почти в 2 октавы, как у классической арии. Важно, чтобы молодое поколение имело возможность часто слушать шедевры наших степных композиторов, а также неизвестных авторов из народа, - поделилась ведущая солистка.

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