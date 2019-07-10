"Тюрьма глазами вице-министра". Осужденная Суханбердиева написала книгу

Также вице-министр образования и науки заявила, что будет обращаться в Верховный суд, чтобы вещественные доказательства в виде планшетов и сотовых телефонов отдали детям.

Признанная виновной вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева после суда заявила, что скоро выйдет ее книга с возможным названием "Тюрьма глазами вице-министра", передает корреспондент Zakon.kz.

- Хочу выразить огромную благодарность родителям, опекунам, которые посылали передачи и бандероли. Вся страна. Я в шоке. Благодарна всем блогерам знакомым, журналистам, друзьям. За эти 34 дня я писала книгу, которая скоро выйдет "Тюрьма глазами вице-министра". Это первая книга, это будет настолько интересная книга. Там не будет только автобиография, там будет все, - сообщила Суханбердиева.

Сейчас, по ее словам, нужно будет внести некоторые литературные правки и книга будет выпущена.

- На меня сейчас российские и иностранные СМИ выходят, но посчитала нужным, чтобы это сначала было в Казахстане. Вы тоже первые, я всем подарю, сделаю пресс-конференцию, - добавила вице-министр.

Она еще раз выразила благодарность представителям СМИ за объективное освещение дела, а также объяснила, что ее целью было не выгода для себя, а подарки детям, которые этого заслуживают.

- Мы из года в год дарим подарки. Мне хотелось и всему министерству хотелось, чтобы они получили планшеты. Я буду еще обращаться в Верховный суд, чтобы эти вещдоки, планшеты и два сотовых телефона для детей-героев, а они у меня не были, они были в сейфе. Раз закон суров, это закон. Я руководила, готовила встречу, но хотелось бы, чтобы дети их получили. Я ведь понесла наказание? Пусть дети получат. Чтобы 41 ребенок и 2 детей-героев получили подарки. Если нет, то я буду думать, - отметила Суханбердиева.

Ранее сообщалось, что вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева признана виновной и назначено наказание в виде штрафа в размере 2 500 МРП.

Дело рассматривали в Есильском районном суде № 2 города Нур-Султан под председательством судьи Бахытжана Есенова. 9 июля сообщалось, что вице-министра Эльмиру Суханбердиеву обвиняют в создании через подставное лицо специализированной экономической школы. А также в том, что она своим авторитетом заставила представителей бизнеса купить 41 IPAD для детей из бедных семей и еще 2 Iphone детям-героям.

Прокурор попросил судью запретить Эльмире Суханбердиевой занимать руководящие должности в госучреждениях и национальных компаниях, а также в связи с признанием вины назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП.

5 июня появилась информация о задержании вице-министра образования и науки Казахстана. 6 июня стало известно, что задержанная - Эльмира Суханбердиева. Ее взяли под стражу до 2 августа.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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