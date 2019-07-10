Назначен секретарь партии "Nur Otan"

Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек сообщил о назначении секретаря партии "Nur Otan", передает Zakon.kz.

Елбасы поставил задачу по усилению «обратной связи» и реагированию на запросы общества. Необходимо принципиально новое видение эффективной коммуникации с населением. В этой связи, по согласованию с Лидером партии, секретарем «Nur Otan» назначен Әлібек Әлденей.