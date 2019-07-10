Назначен секретарь партии "Nur Otan"
Им стал Әлібек Әлденей.
Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек сообщил о назначении секретаря партии "Nur Otan", передает Zakon.kz.
Елбасы поставил задачу по усилению "обратной связи" и реагированию на запросы общества. Необходимо принципиально новое видение эффективной коммуникации с населением. В этой связи, по согласованию с Лидером партии, секретарем "Nur Otan" назначен Әлібек Әлденей, - написал Байбек в twitter.
Елбасы поставил задачу по усилению «обратной связи» и реагированию на запросы общества. Необходимо принципиально новое видение эффективной коммуникации с населением. В этой связи, по согласованию с Лидером партии, секретарем «Nur Otan» назначен Әлібек Әлденей.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) 10 июля 2019 г.
Выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби и Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
В разные годы работал в Министерстве культуры и информации РК, АО "Центр международных программ", ФНБ "Самрук-Казына" и др.
С 2015 года возглавлял телеканал "Алматы".
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