Назначен новый аким Балхаша
Им стал Ораз Таурбеков.
Ораз Таурбеков назначен акимом Балхаша, передает Zakon.kz.
- Аким Балхаша Александр Аглиулин по собственному желанию покинул пост. Нового руководителя города представил Ерлан Кошанов. Им стал Ораз Таурбеков. До назначения возглавлял управление экономики, - сообщили в акимате Карагандинской области.
Таурбеков Ораз Кайсаевич
Родился в 1968 году в городе Караганда. В 1991 году окончил Высшее Военно-морское училище подводного плавания им.Ленинского комсомола в г.Ленинград. В 1996 году окончил Карагандинский Институт повышения квалификации при Министерстве труда РК по специальности экономист-бухгалтер. В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности финансовый менеджмент. С 1991 по 1993 годы проходил военную службу в г.Петропавловск-Камчатский.
1994 по 1997г. – налоговый инспектор, начальник отдела Налогового Комитета по Карагандинской области
1997г. – начальник налогового отдела по Советскому району г.Караганды
1998г. – председатель налогового комитета по г.Караганде.
1999г. – председатель Правления ЗАО Национальная морская Судоходная компания "Казмортрансфлот".
1999 – 2002г. – заместитель председателя, председатель Налогового комитета по Павлодарской области
2002 по 2003г. – председатель Налогового комитета по г.Астане.
2004 по 2011г. – работа в коммерческих структурах на руководящих должностях.
2011г. – заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК
2011 по 2017 – член ревизионной комиссии по Карагандинской области
2017 по 2018 г. – руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области.
С 19 июля 2018 года - руководитель Управления экономики Карагандинской области.
Женат, имеет 4 детей.
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