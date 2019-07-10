Штраф почти в 7 млн тенге выплатит руководитель коммунального госучреждения за взятку

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора коммунального государственного учреждения "Лесное хозяйство Соколовское" акимата области М. Курмангалиева, сообщает Zakon.kz.

- Курмангалиев М. получил взятку в сумме 396 тыс. тенге от директора частной компании за беспрепятственное оформление правоустанавливающих документов на вырубку и вывоз лесопродукции общей площадью 600 куб. метров, - рассказали в агентстве.

2 июля приговором Кызылжарского районного суда он приговорен к штрафу в размере 6 млн 750 тыс. тенге.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 2 месяцев со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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