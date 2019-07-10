Аким Западно-Казахстанской области посетил "Батыс су арнасы"

Гали Искалиев дал ряд поручений.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев посетил ряд социально значимых объектов, в т.ч. ТОО "Батыс су арнасы", передает служба по связям с общественностью.

- В ходе посещения были проинспектированы водоочистное сооружение, обсуждены проблемные вопросы, связанные в водоочисткой и строительством нового ВОС. Также глава региона посетил канализационно-очистные сооружения и проверил выполнение ремонтных работ. По итогам объезда аким области в городском акимате провел совещание с участием руководства города, общественного представителя В. Мукатаева, а также руководства управляющей водоканалом компании, - говорится в сообщении.

На заседании было рассмотрено направление по обеспечению воды в зимний и весенний период.

- Для этого необходимо проведение ряда строительных мероприятий по замене магистральных труб, бурению новых скважин и другое. Именно эти работы глава региона поручил управляющей компании и руководству города Уральск. Как отметил аким области, работы следует выполнить до наступлений зимы. Вторым к рассмотрению на заседании вопросом стала реализация крупных инвестиционных проектов по обеспечению чистой питьевой водой неуклонно растущего города, в том числе микрорайона Акжайык. Учитывая тот факт, что объем текущей воды не покрывает потребности населения. В этой связи ТОО "Батыс су арнасы" также поручено подготовить соответствующее предложение по водообеспечению с наименьшими финансовыми для бюджета затратами. Третьим блоком вопросов стало водосбережение. Глава региона особо обратил внимание руководства управляющей компании на необходимость предоставления программы по водосбережению, по введению дифференцированного тарифа для абонентов, которые потребляют питьевую воду в коммерческих целях (мойки, бани, полив огородов и т.д.), а также по обеспечению установки приборов учета воды, - отметили в пресс-службе.

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