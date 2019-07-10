В полиции сообщили новые подробности жуткого ДТП в Алматинской области

По их данным, в аварии пострадали не семь, а шесть человек, двое погибли.

В полиции сообщили подробности жуткого ДТП на трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как отметили в ведомстве, в аварии пострадали не семь, а шесть человек, двое из которых погибли.

- На месте происшествия скончались 48-летняя женщина и 9-летний ребенок. В больницу Илийского района с различными травмами также госпитализировали 4 пассажиров автомобиля Toyota Previa. Все пострадавшие из Тараза. Сейчас назначены необходимые экспертизы. Автомашина "КамАЗ" (которая врезалась в стоящую на обочине иномарку), находится на спецстоянке. Досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, находится в производстве областного Департамента, – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как сообщалось ранее, жуткая авария произошла в ночь на 10 июля на Капчагайской трассе. По предварительным данным пострадали семь человек, погибла девятилетняя девочка. Водитель успел отпрыгнуть и не пострадал. Водитель "КамАЗа" полицейским сообщил, что стоявшую на обочине машину он не заметил.

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