Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В полиции сообщили новые подробности жуткого ДТП в Алматинской области

По их данным, в аварии пострадали не семь, а шесть человек, двое погибли.

Фото : Zakon.kz10 июля 2019, 12:58

В полиции сообщили подробности жуткого ДТП на трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как отметили в ведомстве, в аварии пострадали не семь, а шесть человек, двое из которых погибли.

- На месте происшествия скончались 48-летняя женщина и 9-летний ребенок. В больницу Илийского района с различными травмами также госпитализировали 4 пассажиров автомобиля Toyota Previa. Все пострадавшие из Тараза. Сейчас назначены необходимые экспертизы. Автомашина "КамАЗ" (которая врезалась в стоящую на обочине иномарку), находится на спецстоянке. Досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, находится в производстве областного Департамента, – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как сообщалось ранее, жуткая авария произошла в ночь на 10 июля на Капчагайской трассе. По предварительным данным пострадали семь человек, погибла девятилетняя девочка. Водитель успел отпрыгнуть и не пострадал. Водитель "КамАЗа" полицейским сообщил, что стоявшую на обочине машину он не заметил.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты